Meer dan kwart miljoen coronadoden in VS

Mensen wachten in de rij voor een coronatest in New York. Ⓒ Hollandse Hoogte

BALTIMORE - In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 250.000 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Daarmee is zo'n 18,5 procent van het wereldwijde dodental in de VS gevallen.