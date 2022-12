Nederland ontbiedt Iraanse ambassadeur om executies demonstranten

Afgelopen maandag werd een man publiekelijk opgehangen nadat hij schuldig was bevonden aan „oorlogsvoering tegen God.” Naar verluidt zou hij ook twee leden van een paramilitaire militie hebben gedood. Vorige week donderdag werd een andere man geëxecuteerd. In Iran vinden massale protesten voor vrouwenrechten plaats, die begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf in detentie nadat zij door de moraalpolitie was opgepakt. Zij zou haar hoofddoek te losjes hebben gedragen.