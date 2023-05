Premium Het beste van De Telegraaf

’Misbruik van vertrouwen’ Vrouw die haar slapende man in hals stak, keert niet terug van uitvaart in Turkije om straf uit te zitten

Door Wessel Mekking Kopieer naar clipboard

Toen de Hoofddorper ernstig gewond in het ziekenhuis lag, werd bij hem voor de deur twee keer brand gesticht. Ⓒ Michel van Bergen

Hoofddorp - Een 35-jarige Hoofddorpse die in 2018 haar echtgenoot neerstak, is niet teruggekeerd nadat ze tijdelijk vrij was gekomen om de uitvaart van haar vader in Turkije bij te wonen.