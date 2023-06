Familie omgebrachte Xavier Durlinger wil zijn horloge terug

Het lichaam van de 19-jarige Durlinger werd in mei vorig jaar gevonden op de Kollenberg in Sittard, een week nadat zijn moeder hem als vermist had opgegeven. Begin april dit jaar pakte de politie een 23-jarige verdachte in deze zaak op. Het gaat om een plaatsgenoot van het slachtoffer. De man wordt verdacht van moord of gekwalificeerde doodslag. Dat betekent iemand om het leven brengen om een ander strafbaar feit te verhullen, zoals diefstal. De man zit nog steeds vast.

Volgens de politie zou de dood van Durlinger te maken kunnen hebben met drugshandel waarbij hij betrokken zou zijn geraakt. Daarnaast houdt de politie andere mogelijkheden open. Zo zou zijn dood ook het gevolg kunnen zijn van een persoonlijk conflict.

Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 21.05 uur uitgezonden op NPO2.