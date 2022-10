Beschuldiging over verkrachting blijft Donald Trump achtervolgen

Carroll beschuldigt de oud-president van smaad. Trump, toen nog president, beweerde in 2019 dat de columniste uit haar duim heeft gezogen dat hij haar in de jaren 90 verkrachtte en dat ze dat alleen deed om haar boek te promoten. Het is die bewering waarvoor de oud-president zich nu moet verantwoorden. De zaak heeft een lange voorgeschiedenis en kan voor Trump een vervelende nasleep krijgen.

In 2019 bracht Carroll, 26 jaar lang een columniste van het vrouwenblad Elle, een boek uit waarin ze Trump ervan beschuldigde haar in de jaren 90 te hebben verkracht. In haar boek, getiteld What do we need men for, beschrijft ze hoe een toevallige ontmoeting met Trump in het luxe New Yorkse warenhuis Bergdorf Goodman zou zijn ontaard in een brute verkrachting in een paskamer.

Lingerie

In het boek beschrijft ze hoe Trump, destijds getrouwd met zijn tweede vrouw Marla Maples, haar om advies vroeg bij het kopen van een cadeau voor een vriendin. Dat verzoek bracht hen naar de lingerieafdeling. Daar probeerde hij haar, zo schrijft Carroll, zover te krijgen de lingerie te showen, een verzoek dat hen uiteindelijk naar een paskamer leidde waar hij haar bruut zou hebben verkracht.

Na het verschijnen van het boek ontkende Trump alle beschuldigingen. „Dit is een compleet vals en onrealistisch verhaal dat 25 jaar na dato ineens de kop op steekt en simpelweg gecreëerd is om de president er slecht uit te laten zien”, liet het Witte Huis in een persverklaring weten. Trump voegde eraan toe Carroll „totaal niet te kennen” en dat ze bovendien „totaal niet zijn type was”. Carroll had, zo beweerde Trump, de beschuldiging verzonnen om haar boek te promoten.

Als reactie besloot Carroll de voormalige president aan te klagen voor smaad. Sindsdien is er drie jaar lang geprocedeerd, waarbij Trump vooral op uitstel uit was. Woensdag maakte rechter Lewis A. Kaplan daarmee korte metten. Hij gaf Trump de opdracht volgende week in de rechtbank te verschijnen. Trump heeft echter nog de mogelijkheid tegen die beslissing in beroep te gaan.

’Dna op jurk’

Op aanraden van een vriendin besloot Carroll destijds geen aangifte van verkrachting te doen. De vriendin, een journaliste, waarschuwde haar dat Trump „tweehonderd advocaten had en haar zou begraven”. Een andere vriendin had juist geprobeerd haar ervan te overtuigen wél aangifte te doen.

Beide vriendinnen hebben bevestigd dat Carroll destijds over het voorval heeft gepraat. Carroll heeft de jurk die ze die dag droeg nooit meer gedragen, maar wel bewaard. De jurk is inmiddels getest en er is dna op aangetroffen, zo meldt ze.

Dat laatste kan voor Trump vervelende gevolgen hebben. Volgende maand wordt in New York een wet van kracht die slachtoffers van verkrachting de mogelijkheid geeft ook jaren na een zedenmisdrijf een civiele procedure tegen de dader aan te spannen. Carroll heeft gezegd dat ze niet van plan is om aangifte van verkrachting te doen, maar volgens haar advocaat zou ze onder de nieuwe New Yorkse regels wel een civiele zaak willen aanspannen vanwege „het opzettelijk veroorzaken van emotionele schade”. Trump heeft tot nu toe steevast geweigerd dna-materiaal af te staan.