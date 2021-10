Polen krijgt boete van een miljoen euro per dag

Warschau moet een miljoen euro per dag betalen voor elke dag dat de kamer nog in werking is. De disciplinaire kamer wordt gezien als een verlengstuk van de politiek en als het instrument waarmee de Poolse regering de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan banden wil leggen.

In de afgelopen week is de ruzie tussen Warschau en Brussel over de rechterlijke macht en andere democratische vrijheden hevig opgelaaid. Brussel dreigt de geldkraan naar Polen dicht te draaien wat de Poolse premier Morawiecki de uitspraak ontlokte dat de EU op het punt staat om de derde wereldoorlog te ontketenen.