Aantal doden in VS door bar winterweer stijgt boven de 60

Nog altijd valt er daar sneeuw, maar niet meer zo hevig als eerder. De Amerikaanse weerdienst (NWS) verwacht dat later deze week de dooi inzet en de temperaturen ruim boven het vriespunt stijgen. Meteoroloog Bob Oravec van de NWS zegt dat de temperatuur in de staat New York donderdag naar 8 graden stijgt en zaterdag zelfs op 12 graden uitkomt.

Door regen en smeltende sneeuw wordt zelfs gevreesd voor overstromingen. Reden dat de autoriteiten er alles aan doen om sneeuw weg te scheppen uit straten en in kiepwagens naar elders af te voeren. Gigantische sneeuwblazers worden ingezet om snelwegen, die nu nog onbegaanbaar zijn, weer vrij te maken. Voor Buffalo geldt nog steeds een rijverbod.

