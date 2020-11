Vanaf vrijdag wordt het stuk kouder

Dat meldt Weeronline. Vrijdag draait de wind van zuid naar oost en daardoor wordt het elke dag een beetje kouder. Hoe koud het precies wordt is nog onzeker, maar waarschijnlijk komt de middagtemperatuur volgens het weerbureau zondag uit op zo’n 5 graden. ’s Nachts neemt de kans toe dat het gaat vriezen.

Het blijft droog

Het is daarbij rustig weer met weinig wind en dat betekent da er ’s nachts ook mist kan ontstaan. Overdag kan het dan ook lang grijs blijven. Toch kan regionaal ook de zon af en toe doorbreken. Het blijft vanaf vrijdag waarschijnlijk tot en met begin volgende week droog.

Dagen met maxima maar net boven het vriespunt zijn goed mogelijk.

Eerste vorst dit najaar erg laat

In De Bilt heeft het dit najaar nog niet gevroren. Hiermee is de eerste officiële vorst van het seizoen zeer laat. Normaal komt het op neushoogte in De Bilt begin november tot de eerste vorst in het najaar. Lokaal kwam het dit najaar wel al tot lichte vorst.