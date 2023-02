Premium Het beste van De Telegraaf

Speuren naar doden en overlevenden Team met zoekhonden naar Turkije: ’Slachtoffers waardig afscheid geven’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. Alison Wille, Ariane Buining, Gerard de Keijzer, Esther van Meerbos en Hennie van Selst. Ⓒ Jean-Pierre Jans

SCHIPHOL - Vijf honden en vijf begeleiders. Een team vrijwilligers van de stichting Signi zoekhonden is zaterdag vertrokken vanaf Schiphol naar het rampgebied in Turkije om mensen op te sporen in het puin.