Taliban niet te stuiten; weer vijf provinciale hoofdsteden Afghanistan gevallen

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Talibanstrijders in Herat. Ⓒ AFP

Kaboel - De instorting van het Afghaanse regime gaat in hoog tempo door. Donderdag zijn vijf provinciale hoofdsteden in handen van de Taliban gevallen. De Taliban hebben nu Kandahar en Herat, respectievelijk de tweede en derde stad van het land, veroverd, een verpletterende nederlaag voor de door de VS gesteunde regering. Het Afghaanse regeringsleger is er massaal op de vlucht geslagen. Ook Lashkar Gah, de hoofdstad van de provincie Helmand, is gevallen.