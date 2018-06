KLM rekent 22 euro extra voor ticket via vergelijkingssite

Online reisbureaus en zoeksites kunnen reizigers volgens brancheorganisatie ANVR juist met behulp van wereldwijde distributiesystemen (GDS) eerlijk en transparant prijzen van alle vliegtickets laten zien.

KLM besloot afgelopen week om op dat neutrale GDS-gebruik een forse boete te leggen. ,,Onzinnig”, foetert ANVR-secretaris Walter Schut, ,,de luchtvaart heeft die systemen zelf in het leven geroepen om keuzes van de consument makkelijker te maken en de boekingen te versnellen.”

Volgens KLM worden die kanalen te duur. Vliegmaatschappijen willen de verkoop via onafhankelijke derden volgens Schut het liefst buitenspel zetten, om kosten te sparen en reizigers direct naar de eigen websites te lokken. ,,Daar kunnen ze het meeste verdienen aan de klant. Maar wij laten het er niet bij zitten. We hebben KLM onze onvrede duidelijk gemaakt en eisen praktische oplossingen.”

Volgens KLM zal er begin volgend jaar een technisch hulpmiddel aan tussenpersonen worden aangeboden, waarmee de toeslag kan worden omzeild.

De Europese organisaties van zakenreisbureaus en touroperators ECTAA en GBTA slaan eveneens alarm over de eenzijdige maatregelen van de luchtvaart om de GDS-platforms te ontmantelen. ,,Onderzoek toont aan dat die helemaal niet duurder zijn. Het is puur eigen belang van vliegbedrijven in de concurrentiestrijd. Die gaat wel over de rug van de reiziger”, stelt een woordvoerder.

De Europese Commissie is verzocht om in te grijpen, als zou blijken dat er sprake is van machtsmisbruik en het doelbewust om zeep helpen van onafhankelijke boekingskanalen voor de consument. KLM wilde desgevraagd niet in detail ingaan op de kwestie.