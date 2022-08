Nederlandse jongeren misdragen zich wéér op Mallorca: eentje wilde van balkon springen

De Spaanse politie kreeg donderdagochtend een melding dat drie Nederlandse mannen in de twintig op het randje van een balkon stonden in MLL Palma Bay Club Resort, zes kilometer van Palma de Mallorca. Toen agenten ter plekke kwamen stonden de drie mannen nog steeds op het balkon. Een van hen stond op het punt om te springen, de andere twee moedigden hem aan.

Volgens ooggetuigen waren de jongeren al eerder naar een ander balkon gesprongen om een waterpijp te stelen. De gasten maakten de melding. De politie kwam meteen in actie: de jongeren zijn donderdag het hotel uitgezet. Ze riskeren een flinke boete van maximaal 60 duizend euro.

Te pletter geslagen

Het Spaanse eiland treedt hard op tegen balkonspringers, een fenomeen dat hartstikke gevaarlijk is en regelmatig levens heeft opgeeïst. Zo zijn er alleen al in 2018 zes toeristen te pletter geslagen toen ze niet in het zwembad terecht kwamen maar op het beton vielen.

De autoriteiten vrezen dat er snel nog veel meer doden gaan vallen onder overmoedige jonge vakantievierders die vanaf hun balkon het zwembad in springen of naar de buren ’overklimmen’. Daarom wordt deze idiote actie streng bestraft; naast een geldboete worden toeristen ook op een zwarte lijst gezet.

Voorbeelden van balconing.

Zuiptoerisme

Nederlandse jongeren maken het vaker bont in het buitenland. Zo gaan Nederlandse agenten de politie in het Belgische Knokke deze zomer helpen om de tieners in toom te houden. Het gaat heel vaak mis in deze badplaats: vechtpartijen en opstootjes tussen beschonken bezoekers komt geregeld voor. Ook werd vorig jaar de 27-jarige Carlo Heuvelman door een groep Nederlandse jongeren doodgeschopt op Mallorca.

Het uiterst populaire Spaanse vakantie-eiland Mallorca is er ondertussen helemaal klaar mee. Eerder kondigde het eiland aan een einde te willen maken aan het zogenoemde zuiptoerisme. De autoriteiten sloten de eerste bars en binnenkort gaan er meer dicht. De maatregelen zijn vooral gericht tegen horecagelegenheden die in trek zijn bij Duitsers en Britten. Volgens media is er nog nooit zo streng opgetreden.