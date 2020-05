Veiligheidsregio stelt slachterij Vion ultimatum

Heerts wil ook de ontbrekende gegevens van vijf medewerkers snel hebben, meldt hij. Doordat contactgegevens ontbreken of niet kloppen, kan de GGD niet goed een bron - en contactonderzoek doen bij de besmette personen. Verder moet Vion laten zien welke medewerkers op andere locaties werken in de regio. Heerts vraagt Vion en de uitzendbureaus verder „dringend” om huisvesting van de medewerkers „op humane wijze” te regelen, zodat die op een veilige manier in quarantaine kunnen.

Zondag werd bekend dat 147 van de 657 medewerkers in het bedrijf in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland. Vion is geschrokken van het grote aantal besmettingen in Groenlo. „De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers zijn prioriteit nummer 1. De schrik zit er in omdat dit de eerste keer is dat er is getest onder een groep mensen die vrij is van gezondheidsklachten. En dan blijken 147 mensen uit deze groep zonder klachten het virus te hebben”, aldus Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group.

Heerts noemt het aantal besmettingen „zeer zorgelijk.” Hij kondigt steekproeven aan. „Andere grote slachterijen in onze veiligheidsregio vraag ik alvast om zich ook voor te bereiden op preventieve steekproefsgewijze testen van de GGD. Zij moeten hiervoor hun administratie op orde hebben.”