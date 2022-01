’Dubbele pet OM’ bij undercoverschandaal

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Het openbaar ministerie had een ‘dubbele pet’ op in het onderzoek naar de zelfmoord van een undercoveragent. De officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek naar de suïcide van een undercoveragent tijdens een operatie vorig jaar leidde, was dezelfde zaaksofficier als in de strafzaak waarin de infiltrant werd ingezet. Dit is in het kader van de onafhankelijkheid zeer opmerkelijk.