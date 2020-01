Consumentenbond tikt autoverzekeraars op de vingers om verhogen premies

De Consumentenbond deed onderzoek onder 4000 autobezitters. In de meeste gevallen bleef de premiestijging beperkt tot 10 procent, maar 1 op de 13 ondervraagden kreeg een verhoging die varieerde van 20 procent tot een verdubbeling. De reden hiervoor was vaak ’meer en duurdere schades’. Een groot deel van de ondervraagden kreeg een maand vooraf bericht over de prijsstijging. Ruim een op de tien ondervraagden kreeg helemaal geen bericht.

De bond sprak verzekeraars al eerder aan op de gebrekkige informatie aan klanten. De Consumentenbond vindt dat verzekerden minimaal twee maanden van tevoren geïnformeerd moeten worden.