’Oekraïense Valeria met haar baby omgekomen bij bombardement Odessa’

„Dit waren de beste 40 weken. Vandaag is onze kleine meid een maand oud. Papa bracht de eerste bloemen”, schreef de kersverse moeder onlangs op sociale media. Ze blijkt dit weekend een van de dodelijke slachtoffers te zijn van een Russisch bombardement op Odessa in het zuiden van Oekraïne - een stad die vooralsnog grotendeels gespaard werd door de Russen. Ook zes anderen kwamen door de aanval, onder meer op een flat, om het leven. „Mijn dierbaren, in het Koninkrijk de Hemelen”, treurt de man van Valeria, Yury, op Instagram. In Oekraïne wordt schande gesproken van de Russische aanval tijdens orthodox Pasen.

„De oorlog begon toen deze baby een maand oud was. Kun je je voorstellen wat er gaande is?” zei de woedende president Volodimir Zelenski in reactie op het nieuws. „Klootzakken zijn het, ik heb er geen andere woorden voor.”

’Militaire basis’

Volgens de Oekraïense luchtmacht troffen twee raketten een militaire basis in de stad. Twee andere projectielen zouden zijn neergekomen in een woonwijk. Ook zouden enkele raketten door de luchtverdediging zijn neergehaald. Moskou meldde slechts een logistieke terminal in de buurt van Odessa te hebben aangevallen, waar buitenlands wapentuig van Amerikaanse en Europese makelij zouden liggen.

De Russische commandant Rustam Minnekayev hintte vrijdag volgens het in Moskou gevestigde persbureau Interfax op het „volledig onder controle krijgen” van Zuid-Oekraïne, om een doorgang te vinden naar Transnistrië – de door Moskou gesteunde republiek in het Europees gezinde en straatarme Moldavië. Op die manier creëert Rusland een tactische landroute vanaf de eigen grens, langs de Donbas en schiereiland de Krim. Het zou kunnen wijzen op een nieuw Russisch offensief rond de historische en strategisch gelegen havenstad Odessa. Kiev vreest dan ook vanuit Moldavië te worden aangevallen. In de afgescheiden regio Transnistrië zijn al langere tijd Russische militairen gestationeerd.

Volgens de Oekraïense regering is „het doel van de ’tweede fase’ van de oorlog niet de overwinning op de mythische nazi’s, maar gewoon de bezetting van Oost- en Zuid-Oekraïne. Imperialisme zoals het is.”