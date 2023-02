COA wil centrum voor nareizigers in Noordoostpolder

Het is nog niet bekend welke locatie het COA op het oog heeft voor de nareizigers. De dienst kocht vorig jaar een stuk grond in Bant om daar een tweede aanmeldcentrum in te richten om Ter Apel te ontlasten. Maar het COA zag af van de plannen toen bleek dat er onvoldoende draagvlak voor was, mede omdat in het naastgelegen Luttelgeest al een groot asielzoekerscentrum voor duizend personen staat. Inwoners van Noordoostpolder was in het verleden beloofd dat er niet meer dan duizend asielzoekers naar de regio zouden komen.

Het COA wil de locatie in Bant weer verkopen, maar of dat al is gelukt is onbekend. De gemeente Noordoostpolder heeft vorig najaar beloofd om een verzoek voor een opvangcentrum voor nareizigers serieus te zullen bekijken. Dat gaat volgens de woordvoerster nu gebeuren.