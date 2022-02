Forse boete dreigt, maar wanhopige clubs zetten actie door

Veel ondernemers snappen er inmiddels geen bal meer van, vertelt clubeigenaar en voorman van de hoofdstedelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland Pim Evers. „Het vooruitzicht is dat we straks tot 12.00 uur of 01.00 uur ’s nachts mogen dansen. Daarna moeten de deuren dicht, want dan is het plotseling gevaarlijk. Gek”, aldus Evers.

Hij vindt bovendien dat de sector met deze regels wordt gediskwalificeerd, omdat de clubs het juist moeten hebben van de nachtelijke uren.

Kaarten vliegen de deur uit

De nachtsector probeerde volgens de horecaman tevergeefs met minister Kuipers (Volksgezondheid) om tafel te gaan en ervaart dat er niet wordt geluisterd. Daarom de landelijke actie ’De nacht staat op’, waarbij clubs uit protest opengaan.

In Amsterdam doen vooralsnog alle 24 clubs mee. De kaarten vlogen de deur uit, soms wel binnen een paar minuten. De traagsten waren ’pas’ na 1,5 uur uitverkocht, vertelt Evers die merkt dat mensen letterlijk staan te trappelen om komende nacht te gaan stappen.

Boete van 4500 euro

Actiedeelnemers riskeren in Amsterdam een boete van 4500 euro. Normaal wordt er in de hoofdstad eerst gewaarschuwd, bij een volgende overtreding volgt een boete waarna het bedrijf wordt gesloten. Dat overkwam Café Del Mondo op de Amsterdamse Nieuwmarkt in december vorig jaar, na een protestborrel met Kamerlid Wybren van Haga. De kroeg had al een waarschuwing en een boete op haar naam staan, waarna de deur op slot moest. .

Burgemeester Halsema heeft voor vanavond een trede op de ’escalatieladder’ overgeslagen en preventief al waarschuwingen verstuurd aan actiedeelnemers. In totaal zijn er 25 ’last onder dwangsommen’ aan uitgaansgelegenheden verstuurd, meldt haar woordvoerder. Als clubs vanavond de waarschuwing in de wind slaan, volgt een prent.

"We worden niet gehoord en gaan door"

Voor kleine clubs is dat een aderlating, stelt Evers. „Dat houden ze niet over aan een nacht. Maar iedereen voelt: we worden niet gehoord en gaan door. Dit sentiment heerst zo bij iedereen die in de nacht actief is. Dat is wel bijzonder.”

Het kordate optreden staat in contrast met de milde aanpak rond de actie van de cultuursector, enkele weken geleden. Daar werden niet op voorhand waarschuwingen verstuurd, maar werden instellingen pas ter plekke op de vingers getikt.

’Overtreding fors’

„We kunnen niet anders”, zei Halsema vrijdag op de lokale zender AT5 over haar aanpak. „We weten dat er heel veel kaarten zijn verkocht, dat het uitgaanspubliek in Amsterdam wordt voorbereid op de avond uit. De actie duurt ook veel langer dan de actie van de cultuursector, waar instellingen binnen die drie uur ook een waarschuwing kregen. Maar de nachtsector wil de hele nacht door, met een overtreding die forser is, dus dan moeten we ook forser handhaven. Tegelijkertijd hebben we ervoor gekozen het niet buitenproportioneel te doen.”

Zo schermen collega-burgemeesters met fors hogere boetes, van 15.000 tot wel 50.000 euro, weet Evers die zich bezwaard voelt om de confrontatie met Halsema aan te gaan.

De Amsterdamse D66-leider Reinier van Dantzig - zelf horecaondernemer - heeft begrip voor de actie. „De nacht staat op en dat is erg begrijpelijk. Nachtcultuur is ontzettend belangrijk voor onze stad en heeft het erg zwaar te verduren. De ontwikkelingen rondom de omicronvariant stemmen voorzichtig positief en dus moeten we de nacht perspectief geven. Zicht op veilig en gecontroleerd weer open. Want Amsterdam is Amsterdam niet zonder haar nachtcultuur.”