Opnieuw haalt magneetvisser granaat omhoog

Het is niet de eerste keer deze maand dat iemand een explosief van de bodem vist. Zaterdag stuitte een andere magneetvisser nog op een mortiergranaat in het Noord-Brabantse Haghorst. De 34-jarige man belde direct de politie, waarna de EOD kwam om de mortier onschadelijk te maken. Begin juli deed zich ook in Maastricht en in het Haagse stadsdeel Loosduinen zo’n situatie voor. Toen ging het om granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Zondag werd ook een Duitse 8.8 granaat uit het water aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam gehaald.

Magneetvissers gebruiken doorgaans een zware magneet om metalen voorwerpen van de bodem te halen. In veel gevallen gaat het om een roestige fiets of verloren gereedschap, maar zo nu en dan komt er een explosief naar boven. De politie zegt dat er vanwege de Tweede Wereldoorlog nog veel explosieven of munitie te vinden zijn. In de meeste gevallen kunnen deze nog exploderen.