Ophef om piemeltaarten van lid islamitische partij: ’Leven niet in de middeleeuwen’

„Het begon toen NIDA, een andere islamitische partij, erachter kwam dat ik deze taarten maak. Dat kwam al snel op GeenStijl, in de hoop dat mensen niet meer op ons zouden stemmen. Blijkbaar is het in de politiek nodig dat we elkaar onderling zwart maken”, zo vertelt de bakker.

Ⓒ Facebook De Ouwe Taart

Lijsttreker Arnaud van Doorn van Partij van de Eenheid laat aan het Brabants Dagblad weten dat hij dit weekend een stevig gesprek gevoerd heeft met zijn partijgenoot. De partij is zich rotgeschrokken. „Als we dit hadden geweten, was ze niet op onze lijst gekomen.”

Volgens Brouwer zijn de woorden van Van Doorn uit zijn verband gerukt. „Wat heeft een kamerzetel nou te maken met een taart die bij mij online staat? (...) Mijn partij reageerde vrij relaxed. Arnoud is er niet negatief en niet positief over. Maar wat ik in mijn privéleven doe, is privé. En als partij vinden wij dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.”

Ⓒ Facebook De Ouwe Taart

Ze is niet van plan foto’s van de taarten van haar website en sociale media te halen. Volgens haar staan de kiekjes „netjes afgeschermd” en moet je er wel „echt naar zoeken.” Op de website staan ze vermeld onder ’18 plus taarten’. Ze blijft de expliciete taarten voorlopig ook gewoon maken. „We leven niet in de middeleeuwen. Dit is mijn werk en dit vind ik leuk om te doen. Mocht het nou te erg oplaaien, dan neem ik wel een stap terug. Maar ik denk niet dat dat nodig is”, aldus Brouwer tegenover Omroep Brabant.