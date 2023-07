Tweetal (72 en 73) voor de rechter wegens dood pakketbezorger

De twee zeventigers worden verdacht van moord. De ene verdachte schuifelt maandag de zaal in met een rollator, de andere komt binnen in een rolstoel.

Het 23-jarige slachtoffer Anas Hajji Abdulsalam werd op 10 april 2021 als vermist opgegeven door zijn broer. De pakketbezorger was niet op zijn werk verschenen.

Twee dagen later werd de jongeman dood aangetroffen in Amsterdam Noord, in zijn bestelbus. Volgens zowel zijn familie als zijn werkgever was hij een lieve zorgzame man die altijd zijn afspraken nakwam.

Zes kogels

Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer met zes kogels in hoofd en lichaam op de Parelvisserslaan in Amstelveen om het leven werd gebracht, aldus de politie. Het slachtoffer was bij de politie niet bekend als iemand die zich bezighield met (zware) criminaliteit. Jaren voor zijn dood vluchtte hij met zijn familie vanuit zijn geboorteland Syrië. Zijn omgeving, zoals werkgevers en naasten, spreken volgens de politie van een lieve en zorgzame man, die altijd zijn afspraken nakwam.

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u hier.