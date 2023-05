Bevrijdingsfestival Zwolle stilgelegd vanwege onweer

Het festivalterrein is al grotendeels leeggelopen, zo is te zien op Twitter. Op de weerradar is te zien dat er flinke onweersbuien over het land trekken.

Het KNMI stelt vrijdagmiddag code geel in voor het hele land, behalve op de Waddeneilanden. De waarschuwing wordt gegeven omdat er onweer wordt verwacht, waarbij er sprake is van windstoten tot 60 kilometer per uur. Ook is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd veel neerslag vallen, zegt het weerinstituut.

De waarschuwingscode is van kracht in het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. De buien zullen in het westen van het land vanaf het einde van de middag verdwijnen, in het oosten zal dat halverwege de avond zijn.