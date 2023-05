Ook bevrijdingsfestival Groningen stilgelegd om noodweer

Het programma is tijdelijk stilgelegd en op dit moment loopt het veld leeg, laat organisator Ebel Jan van Dijk weten. Zodra het weer het toelaat, worden de optredens hervat.

De brandweer in Groningen waarschuwt voor „extreem slecht weer” dat richting de provincie trekt. Over het hele land trekken fikse buien over die kort en hevig kunnen uitpakken.

Het festival zal om 17.30 uur weer worden hervat. Een half uur eerder gaat het terrein weer open voor bezoekers, laat organisator Ebel Jan van Dijk weten.

Om 17.30 uur staat een optreden van The Opposites gepland. De show van Froukje, een van de ambassadeurs van de vrijheid dit jaar, die voor 15.55 uur geprogrammeerd stond is geannuleerd. „We vinden het echt ontzettend jammer. Den Haag en Haarlem gaan vooralsnog gewoon door!”, zegt de zangeres op Instagram.

De organisatie van het festival in Groningen zegt bezig te zijn met een uitsmijter. „Zo hopen we het festival goed neer te kunnen zetten”, zegt Van Dijk. De optredens mogen ook iets langer doorgaan.

Zwolle

Het Bevrijdingsfestival in Zwolle werd eerder op de dag ook stilgelegd vanwege het noodweer. Daar zijn de festiviteiten inmiddels weer hervat. Dat laat de politie Zwolle op Twitter weten.

Het festivalterrein was vanwege het onweer al snel leeggelopen. Na tien tot vijftien minuten kon het programma weer worden hervat.

Een woordvoerder legt uit dat er veel regen viel en er ook windstoten waren. Uit voorzorg werd het programma even stilgelegd. Op foto’s op sociale media is te zien hoe bezoekers in poncho’s gehuld in festivaltenten schuilen.

Code geel

Het KNMI stelt vrijdagmiddag code geel in voor het hele land, behalve op de Waddeneilanden. De waarschuwing wordt gegeven omdat er onweer wordt verwacht, waarbij er sprake is van windstoten tot 60 kilometer per uur. Ook is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd veel neerslag vallen, zegt het weerinstituut.

De buien zullen in het westen van het land vanaf het einde van de middag verdwijnen, in het oosten zal dat halverwege de avond zijn.