Nabestaanden van schipbreukelingen gezocht

Penning kon worden geïdentificeerd nadat zijn zoon Arij wangslijm had afgestaan voor een dna-test. Kapitein Andries Penning verging met de Westland in 1953 in de beruchte nacht van de Watersnoodramp, toen zijn kustvaarder onderweg was van Duitsland naar Engeland.

Dna-onderzoek

Kort voor het lichaam van Andries Penning aanspoelde op Terschelling, vier maanden na de schipbreuk, strandde nog een ander stoffelijk overschot bij de kust van het Waddeneiland. Het is nog altijd onduidelijk wie de omgekomen persoon is, maar de kans is volgens specialist vermiste personen Liekel Faber van de politie groot dat het om een andere schipbreukeling gaat.

Van de andere zes lichamen zal waarschijnlijk niets worden teruggevonden omdat deze bemanningsleden zich ’onderdeks’ bevonden toen het schip verging in de Noordzee, maar politie wil toch graag contact met nabestaanden van alle zeemannen om via dna-onderzoek zekerheid te kunnen krijgen en bieden.

Het jongste lid van de bemanning was nog maar net 18 jaar.

De politie is op zoek naar nabestaanden van de volgende bemanningsleden van de Westland, genoemd met hun functies en geboortedata:

Stuurman J. Gastenveld (18 juni 1922)

Eerste machinist J. Velvis (10 november 1921)

Tweede machinist D. Zwart (8 juli 1925)

Kok J.J. Vermeulen (21 januari 1917)

Matroos D. Bak (8 november 1928)

Matroos o/g W.M. Dubbeldam (3 maart 1935)

Lichtmatroos H. Luinge (16 juli 1929)