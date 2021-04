Gewone regels gelden ook deze Koningsdag, geen extra handhaving

Hubert Bruls, de voorzitter van het veiligheidsberaad zei maandag: „We zijn voorbereid, je gaat niet op voorhand alles afsluiten.” Hij wijst op de ervaring die is opgedaan het afgelopen jaar, toen het wel vaker mooi weer was en mensen naar buiten gingen, „dan kunnen we altijd gebieden afsluiten.”

In Eindhoven komt op Koningsdag de koning met zijn gezin op bezoek. De gemeente vroeg al eerder alle Eindhovenaren thuis te blijven tijdens Koningsdag en het bezoek digitaal te volgen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, normaal dé nationale hotspot op Koningsdag, liet vorige week al weten dat er ook in haar stad geen speciale maatregelen worden genomen. Op Koningsdag geldt wat nu ook al geldt: bij drukte wordt ingegrepen, eerst via een waarschuwing en dan als het nodig is met een boete of een last onder dwangsom. „De handhaving is erop gericht de mensen te verleiden en zo nodig te forceren zich te voegen naar de Covidregels”, zei Halsema.

De gemeente Rotterdam roept inwoners met informatieborden op zich aan de coronamaatregelen te houden, ook tijdens Koningsdag. Op de borden komen, naast de oproep om 1,5 meter afstand te houden, varende oranje tompoezen met een Rotterdamse vlag erin. De gemeente zet geen extra handhaving in. Den Haag monitort al sinds het begin van de coronapandemie de drukte in de stad. Via ’crowd control’ worden vooral drukke gebieden zoals de binnenstad, markten, parken en de kuststrook van uur tot uur in de gaten gehouden, maar ook minder drukke Haagse gebieden zoals kleinere winkelcentra en woonwijken. „We doen ook op Koningsdag wat nodig is. Als het ergens drukker wordt dan de bedoeling is, sturen we bijvoorbeeld handhavers of verkeersregelaars”, zei een woordvoerder van de gemeente.

Utrecht viert Koningsdag vooral online en rondom het huis. Er is een virtuele vrijmarkt en RTV Utrecht en Radio M Utrecht organiseren online De Utrecht Koningsdagquiz. Groningen nam vooral preventieve maatregelen en riep al op niet naar drukke plaatsen te komen, zoals het Noorderplantsoen.