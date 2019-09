Afrikanen kraken migrantenkerk Amsterdam

De kerkgemeenschap wil in het pand aan het Leksmondplein in Amsterdam Zuidoost een splinternieuwe kerk neerzetten. Door de komst van illegalen uit vooral West-Afrikaanse landen lijkt daar voorlopig geen sprake van te zijn. Ⓒ Vincent Triest

Amsterdam - Krakerscollectief We are Here heeft in Amsterdam een pand van een kerkgemeenschap van migranten gekraakt. De illegalen uit vooral West-Afrikaanse landen forceerden maandag hardhandig de toegang tot het gebouw. Waarom de illegalen kozen voor de Afrikaans-Ghanese kerk is onduidelijk. De eigenaar wil ze er zo snel mogelijk uit hebben.