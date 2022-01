Dode en zwaargewonde door explosie op vissersboot in Dordrecht

Ⓒ Fotopersbureau Busink

DORDRECHT - Door een explosie op een vissersboot in Dordrecht dinsdagmiddag is iemand overleden en iemand zwaargewond geraakt. De overleden persoon was na de explosie enige tijd vermist en werd later uit het water gehaald. Volgens de brandweer mocht hulp niet meer baten. De zwaargewonde is overgebracht naar het ziekenhuis.