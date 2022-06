Gewapende overval op kunstbeurs Tefaf, twee mannen aangehouden

De melding over de overval kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen.

Politieactie op snelweg

Op de snelweg A2 is een grijze auto met buitenlands kenteken staande gehouden door vier politieauto’s. Bij de actie zijn ook agenten met herdershonden ingezet.

Het verkeer staat door de politieactie muurvast. „Wij hebben inderdaad enkele wegen laten afsluiten, naar aanleiding van het opsporingsonderzoek na de overval op Tefaf en hebben twee verdachten aangehouden op de A2”, aldus een woordvoerder van de politie Limburg. „ Het onderzoek is nog in volle gang. Bovendien zijn we nog op zoek naar twee andere verdachten. Dat heeft nu onze hoogste prioriteit.”

Vanuit noordelijke richting is de binnenstad van Maastricht onbereikbaar. De Koning Willem Alexandertunnel is afgesloten.

Ingeslagen vitrines

Bij juwelier Symbolic & Chase, afkomstig uit Londen, zijn ruiten van een vitrine ingeslagen.

Er zou tijdens de overval door meerdere mannen met wapens zijn gedreigd. Volgens een ooggetuige is de vitrine met een moker ingeslagen.

Volgens Tefaf-deelnemer Robbert van Ham van Jaski Art Gallery hadden de overvallers het gemunt op een juwelier. „Er zijn vitrines met een bijl ingeslagen. Alle standhouders werden door de beveiliging netjes en snel naar buiten gedirigeerd. Er was geen paniek. Al was het wel spannend, omdat er ook gezegd werd dat er mogelijk vuurwapens in het spel waren.”

Volgens De Limburger zag bezoekster Julie Bartholomeus uit Maastricht hoe een tweede persoon een geweer pakte. „Ik dacht heel snel wegwezen. Mijn moeder stond een stukje verderop, dus die heb ik opgehaald en we renden naar de eerste uitgang.”

De buit lijkt volgens Van Ham beperkt. „Er is niet zoveel gejat. Inmiddels lijkt de rust op de beurs weergekeerd. Wij mogen zo weer terug naar binnen”, aldus Van Ham.

’Gedurfde actie’

Kunstdetective Arthur Brand vindt de overval op Tefaf een heel gedurfde actie. „Het pure lef om op de druk bezochte Tefaf, vermomd met petjes en snorren, een overval te plegen en met een klauwhamer vitrines te lijf te gaan, doet mij denken aan een Oost-Europese werkwijze. Er zijn in Oost-Europa bendes die zich in deze methode gespecialiseerd hebben. Al is het ook een optie dat de overvallers oliedom zijn. Tefaf is natuurlijk wel de belangrijkste kunstbeurs ter wereld. Dus als je daar iets kunt roven, weet je wel dat het om de beste spullen van de hoogste kwaliteit gaat. Ik vermoed dat deze gasten gedacht hebben: ’We gaan meteen voor het allerbeste’.”

Of het samenhangt met het Marengo-proces, dat denkt hij niet. „Al zou het kunnen dat die overvallers denken dat de politie druk is met dat proces, dan kunnen ze niet in groten getale hier in Maastricht zijn. Dat is een theorie, zou kunnen.”