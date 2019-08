Heleboel regen, maar te weinig grondwater

De hei bloeit uitbundig, na een korte periode van flinke regen. Eerder dit jaar en vorig jaar heeft de droogte echter tot schade geleid. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Wat is er aan de hand met de droogte die het oosten van ons land nog altijd plaagt? Augustus kende een hittegolf, maar ook een heleboel regen. Toch komt het grondwater in het oosten van het land maar niet op peil. Van een gebrek aan water is in Nederland geen sprake. We kunnen het alleen niet overal krijgen. „Het gaat om hoog versus laag.”