Herstel-NL: ’Onder druk gezet om te stoppen omdat we politiek in de weg zitten’

„Ik was bij de start als meedenker betrokken bij Herstel-NL”, schreef hoogleraar economie en directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam Barbara Baarsma maandag op LinkedIn. „Mijn rol was argumenten op basis van feiten en onderzoek in te brengen voor goed beleid. Die rol blijf ik vervullen, maar niet langer bij Herstel-NL.”

Voormalig CPB-directeur Coen Teulings plaatste exact dezelfde verklaring op zijn pagina. En ook econoom Bas Jacobs stopt ermee. Tegen BNR zei hij dat Herstel-NL ’te veel een actiegroep is geworden, waar ik mij niet gelukkig bij voel’.

Campagne op losse schroeven

En ondertussen stond maandagavond zelfs de hele campagne op losse schroeven. Voorzitter Robin Fransman meldde op Twitter dat ’kringen rond het kabinet’ hem hadden gevraagd hun werk tijdelijk te staken tot na de verkiezingen. Aanleiding voor het bestuur en de Raad van Toezicht om bijeen te komen. Uit dat overleg kwam echter naar voren dat Herstel-NL gewoon doorgaat met de campagne.

Herstel-NL bracht dinsdagochtend een verklaring uit, die Fransman op Twitter deelde. „Initiatiefnemers van Herstel-NL zijn de afgelopen 24 uur door politiek Den Haag onder grote druk gezet de campagne te staken tot na de verkiezingen. De boodschap die we kregen, is dat we de politiek in de weg zitten. Ook hebben we gezien dat de individuele initiatiefnemers van Herstel-NL veel kritiek krijgen, vanwege onze oproep een ander coronabeleid te voeren. Daarnaast zijn we weggezet als activistisch, ondanks dat we een goed doordachte aanpak, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, hebben voorgesteld. Door al deze ontwikkelingen hebben enkele initiatiefnemers hun conclusies getrokken en zich uit ons initiatief teruggetrokken. Wij vinden dat jammer, maar respecteren uiteraard hun keuze.”

’Gevoelige snaar’

Volgens Herstel-NL laat dit zien dat ze met hun plan ’een gevoelige snaar raken’. „We hebben ook enorm veel steun vanuit de bevolking en het bedrijfsleven gekregen. Daarom hebben we ook, samen met onze Raad van Toezicht, besloten niet toe te geven aan de politieke druk om te stoppen. Onze campagne gaat dus door, en ook onze handreiking naar beleidsmakers om serieus over ons plan te praten blijft staan. De vele donaties stellen ons in staat om de campagne uit te breiden, via radio en ook tv. We voeren deze campagne omdat we steun nodig hebben van mensen in Nederland die ook vinden dat nu ander coronabeleid nodig is. Daarbij schuwen we het open debat niet – ook de kritiek die we hebben gekregen, nemen we ter harte en zullen we in onze updates van onze aanpak verwerken.”

"Initiatiefnemers van Herstel-NL zijn de afgelopen 24 uur door politiek Den Haag onder grote druk gezet de campagne te staken"

Plan openen samenleving

Herstel-NL lanceerde vorige week een plan waarmee Nederland open kan en verdere economische en sociale schade voorkomen zou kunnen worden. Zo zouden winkels, horeca, het onderwijs en de cultuursector weer de deuren kunnen openen, kan er volgens de initiatiefnemers een einde komen aan de avondklok, en zouden de kwetsbaren in veilige zones kunnen leven. Ondertussen zou onder de niet-kwetsbaren groepsimmuniteit opgebouwd worden. Het plan leidde tot veel kritiek. Zo haalde Arjen Lubach zondag in zijn satirische talkshow uit naar het plan, omdat de maatregelen volgens hem juist veel levens hebben gered.

Volgens critici ontstaat met het plan bovendien een tweedeling en zouden kwetsbaren tweederangsburgers worden. Baarsma noemde dat vorige week nog ’onzin’. „We willen ze juist beter beschermen en moeten juist ongelijke gevallen ongelijk behandelen.”

Hoe er in Den Haag op de uitspraak is gereageerd, is nog niet bekend.