De Jonge: 'De vrijheid hangt in de lucht'

Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge geven tijdens een persconferentie opnieuw tekst en uitleg over de bestrijding van het coronavirus en mogelijke versoepeling van maatregelen. „Alles wijst erop dat we op weg zijn naar een mooie zomer”, zegt Rutte met enig optimisme. Maar hij waarschuwt dat er geen garanties zijn. „Vandaar de pauzeknop.” Die kan worden ingedrukt als het er maandag toch slechter uitziet.

Het OMT wil pas een verruiming als de instroom in de ziekenhuizen daalt met 20 procent. „Wel of niet versoepelen hangt niet van een procent meer of minder af. Als de richting goed is, maar nog geen 20 procent, dan durven we de stap aan.” Rutte is optimistisch dat stap twee volgende week ’gewoon’ kan.

Vanaf 15 mei zal voor individuele landen weer een reisadvies worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat maakte demissionair coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond op een persconferentie bekend. Hij verwacht dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar landen als Frankrijk, Italië en Spanje. „De vrijheid hangt in de lucht,” aldus de ’coronaminister. Ook premier Rutte is positief: „Alles wijst erop dat we op weg zijn naar een mooie zomer.”

Pauzeknop

Volgens de premier zien de cijfers er nu goed uit. „Dat betekent dat we het aandurven om op 19 mei die stap te zetten. Daarom een positief besluit, maar als het nodig is zullen we maandag alsnog op de pauzeknop drukken.” Bezorgheid en behoefte aan vrijheid zorgen voor een spagaat. „Dat is precies het dilemma waar we mee om moeten gaan. We willen vlak voor de finish geen fouten maken die ons op achterstand kunnen zetten.”

Zogenoemde doorstroomlocaties buiten mogen dus open. Maar er wordt bij pretparken nog wel gekeken welke attracties binnen of buiten zijn. ’De Python mag dus wel en de Droomvlucht niet’, concludeerde Rutte, met oog voor detail voor attracties in de Efteling.

De demissionair premier zegt dat Koningsdag voor zeventien corona-clusters heeft gezorgd. „Het wordt op momenten te druk om anderhalve meter afstand te houden”, waarschuwt hij. „Mensen gaan zich duidelijk meer zorgen maken over het virus.” Centraal staat de volgende stap van het openingsplan waarmee het land van het coronaslot moet. Vorige week was de druk op de zorg namelijk nog te hoog, waardoor er door betrokken bewindslieden een streep door versoepelingen werd gezet.

Nu lekte al uit dat het er rooskleuriger uitziet. Vanaf 19 mei moet het weer mogelijk zijn om een bezoek te brengen aan een pretpark of dierentuin. Sportscholen en zwembaden gaan ook weer open. De openingstijden voor de terrassen worden verruimd. Nu kan een terrasbezoek van 12 tot 18 uur, dat wordt opgerekt naar van 6 tot 20 uur.

Vakantieplannen

Ook kunnen er voorzichtig vakantieplannen worden gemaakt. Vanaf 15 mei worden de negatieve reisadviezen voor in elk geval Portugal, de Griekse eilanden en de Balearen opgeheven. Net als voor IJsland en Finland. Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt af op 15 mei.

Vanaf dan wordt er weer per land of gebied gekeken naar de stand van de epidemie. „Je zal steeds meer landen op geel zien gaan”, zegt De Jonge. „Kijk iedere keer op de website wijsopreis.nl, want het kan ook zijn dat landen ons niet willen hebben.” De Jonge waarschuwt dat nu alle landen nog op reisadvies ’oranje’ staan en dat de situatie ook na 15 mei snel kan veranderen.

„De site en de app werken met kleurcodes. Staat ie op geel, dan kun je in principe daar naartoe. Wel opletten, want corona is niet weg”, aldus De Jonge. „Landen gaan zelf over hun regels; het kan ook dat je een negatieve test moet laten zien. Daar gaan landen zelf over. Ga niet op reis met klachten of als je weet dat je besmet bent.”

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met het demissionaire kabinet over maatregelen en versoepelingen, nadat Kamerleden eerst ’s morgens worden bijgepraat door experts tijdens een technische briefing.