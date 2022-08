Voltallige raad Tubbergen verbolgen over Haagse asieldwang: ’Klap voor de democratie’

„Schrijnend en onverteerbaar”, „een keiharde klap”, „onterecht als weigergemeente weggezet” zeiden de fractievoorzitters van respectievelijk CDA, VVD/Gemeentebelangen en Keerpunt 22 in een raadsvergadering waar Van der Burg ook bij aanwezig was. Maar ook Lokaal Sterk en de PvdA hekelden het besluit van de VVD’er om een hotel in de gemeente tot azc te bestemmen.

Van der Burg zegt in een reactie ’liever geen besluiten te nemen om gemeenten tot wat dan ook te dwingen’. „Maar het lukt ons volstrekt onvoldoende om plekken te vinden, vandaar dat we dit instrument inzetten.”

Ondanks de sussende woorden dwingt het kabinet Tubbergen tot asielopvang. „Het is niet fijn om hier te zitten. Ik wil geen besluiten nemen waarmee ik gemeenten tot iets dwing”, zegt de VVD-bewindsman tijdens een raadsvergadering waarin de emoties hoog opliepen. „Ik streef ernaar met gemeenten uit te komen.”

Van der Burg zegt naar Tubbergen te zijn gekomen ’om te luisteren naar de bewoners en gemeenteraad en om het kabinetsbeleid uit te leggen’. Dat zei hij kort voor aanvang van de speciale gemeenteraadsvergadering in de Overijsselse plaats over de aankoop van het hotel waar het COA driehonderd asielzoekers kan opvangen.

Het is niet de bedoeling dat dit op meer plekken moet, zei de staatssecretaris. Die opmerking zorgde voor hoongelach in de raadszaal. De gemeenteraad haalde unaniem fel uit naar de staatssecretaris. Raadsleden van lokale en landelijke partijen vinden dat het niet door de beugel kan dat de gemeente is gepasseerd door het Rijk. „Dit is een klap voor de democratie”, zei CDA-raadslid Christel Luttikhuis.

Bekijk ook: Ondernemers juridisch tot uiterste om asielhotel Albergen te voorkomen

Bekijk ook: VVD is een zielloze verzameling onkunde en bedrog

Ook omwonenden van het aankomende ’asielhotel’ in Albergen deelden dinsdagavond op een ingelaste raadsvergadering hun zorgen met de staatssecretaris. „We willen in gesprek over wat wel en wat niet kan”, zei woordvoerder van de omwonenden Hennie de Haan.

Van der Burg zei in een reactie op een inspreker dat het kabinet te weinig opvangplaatsen beschikbaar heeft gehouden na de vorige asielpiek. „U zei dat dit de schuld is van de politiek en niet van de burgers, ik denk dat u daar een punt heeft.”