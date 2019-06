Ilse (12) rent voor zieke zusje, buren doneren massaal

Nadat het verhaal van het meisje op een lokale Facebook-pagina stond, werd dit massaal gedeeld. Een paar honderd donaties volgden, waardoor Ilse, wiens zusje Anne (9) kanker heeft, in enkele dagen tijd het meeste sponsorgeld heeft opgehaald van de ruim 1200 deelnemers: meer dan 2000 euro.

Loop als extra keuzevak

Via haar school, het Amadeus Lyceum, kon Ilse meedoen met de loop als extra ’keuzevak’, en ze twijfelde geen moment. Ze meldde zich aan, zodat ze geld kon inzamelen voor meer onderzoek naar de genezing van kinderkanker. Voor haar eigen zusje Anne, die een zeldzame vorm van botkanker heeft, en voor alle andere kinderen met kanker.

Toen ze samen met haar ouders een reëel bedrag moest bedenken om in te zamelen, vond Ilse 250 euro al best heel veel. „Maar dat bedrag zouden we wel bij elkaar krijgen met familie en vrienden”, aldus Yolanda. Een lokale buurt-community besloot Ilse echter te ’verrassen’ met een oproep voor extra donaties, en toen begon het balletje te rollen.

1000 euro in 24 uur

„Steeds kwam ze weer blij naar beneden rennen, de donaties hielden maar niet op. Binnen 24 uur had ze al meer dan 1000 euro bij elkaar.” Ilse vindt het allemaal heel leuk wat er gebeurt: „Het is grappig dat leerlingen en docenten die ook meelopen helemaal verbaasd naar mij toe komen en vragen wat er aan de hand is” , lacht ze.

Ziek zusje

Yolanda is blij voor haar dochter. In het gezin gaat veel aandacht naar het jongere zusje Anne, bij wie vier jaar geleden een zeldzame en agressieve vorm van botkanker werd ontdekt, Ewing-sarcoom. „Je leven staat dan plotseling op z’n kop. Regelmatig vroegen we ons af waar we toch in terecht waren gekomen”, aldus Yolanda. De chemokuren slaan niet altijd even goed aan bij Anne, en het gezin hoopt dat er specifiek meer onderzoek komt naar deze vorm van kanker. „Voor mijn gevoel gebeurt dat nu te weinig”, aldus Yolanda.

Aandacht voor Ilse

Het gezinsleven kabbelt volgens haar meestal door, maar er zijn ook periodes met veel onderzoek en chemokuren die de familie meer belasten. „Het is daarom zo fijn dat Ilse nu deze aandacht krijgt; ze vindt het geweldig. Je ziet aan haar dat ze die positiviteit goed kan gebruiken. Die sponsorloop is iets dat echt even alleen van haar is, en zondag is dan ook helemaal Ilses moment.” De Run for Kika Utrecht wordt zondagmiddag voor de zesde keer gehouden in het Máximapark.