Openbaar vervoer in Den Haag ligt binnenkort hele dag plat door staking

De vakbonden hadden eigenlijk eerder willen staken, maar kozen er onder andere vanwege de eindexamens voor om pas in juni de hele dag het werk neer te leggen. FNV en CNV eisen een loonsverhoging van 5 procent en koopkrachtbehoud. HTM kondigde eerder woensdag aan de lonen dit jaar met 3,1 procent te verhogen, ondanks het uitblijven van een cao-akkoord.

Volgens FNV-bestuurder Eric Vermeulen probeerde het bedrijf zo de actiebereidheid onder het HTM-personeel te verminderen. „HTM kwam met een onaangename verrassing. Zij willen het financiële deel van hun eindbod uitbetalen. Dat geeft tegelijkertijd aan dat ze geen rekening houden met de werkdruk voor het personeel en koopkrachtbehoud”, zegt Vermeulen.

’Reizigers zijn de dupe’

HTM wees er eerder op dat het niet aan alle eisen kan voldoen door de financiële gevolgen van de coronacrisis, toen veel minder reizigers de bus of tram pakten wegens het thuiswerkadvies. In een reactie zegt de vervoerder de staking „ten zeerste te betreuren. Reizigers zijn hier de dupe van. We hebben een coronadip achter de rug, we hebben alle reizigers nodig, we willen ze graag terugwinnen en we zijn van hen afhankelijk voor inkomsten”, aldus een HTM-woordvoerder.

Behalve in Den Haag is HTM ook verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in omliggende plaatsen zoals Rijswijk, Westland, Zoetermeer, Leidschendam en Voorburg.