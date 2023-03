LIVE | Eerste dag mega-strafzaak Taxus rond Haagse crimineel ’De Dikke’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Half september 2020 werden achttien verdachten aangehouden in een internationale drugszaak. Piet S. is de hoofdverdachte. Hij is al zo'n veertig jaar actief in het Haagse criminele milieu, hij werkte ondermeer ooit samen met wijlen Cor van Hout en Sam Klepper.

Er werden invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, Belgie, Hongarije en Slowakije. Niet minder dan duizend politiemensen werden daarbij in totaal ingezet in alle landen. Er werden drugs, grote geldbedragen en vuurwapens in beslag genomen.

De recherche gebruikte in dit onderzoek ook informatie die verkregen werd via het kraken van servers van het bedrijf Encrochat, dat gecodeerde communicatiediensten leverde aan veelal criminelen.

Betrokkenen worden in wisselende samenstelling -afgezien van drugshandel- ook nog verdacht van witwassen, illegale gokexploitatie, mishandeling en vuurwapenbezit of -handel. De komende dagen staan twee vrouwen, 25 mannen en acht rechtspersonen (bedrijven) terecht.