LIVE | Piet S. kreeg als bemiddelaar ’wel 50.000 euro voor een opdracht’

„Spanje, Portugal, Turkije, Dubai, Colombia. Ik ging overal heen”, zo legde S. de rechters uit over zijn rol als bemiddelaar. S. heeft een decennialange reputatie in de onderwereld. Dat zorgde er volgens hem voor dat hij na de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012, die ontstond vanuit een conflict tussen twee drugsbendes, benaderd werd door andere criminele groepen om te bemiddelen bij eventuele ruzies.

Bemiddelaar

„Ik denk dat ik een goede naam had”, zegt de man, die naar eigen zeggen al veertig jaar meeloopt in het wereldje. „Als je correct bent, krijg je die vanzelf. Dat heeft ook met betrouwbaarheid te maken.” Hij sprong bijvoorbeeld tussenbeide als er ruzie was over „een betaling die niet goed liep.” Voor dat bemiddelen kreeg hij cash, soms bedragen van wel 50.000 euro. Concrete voorbeelden bleven uit, want zoals S. vaak herhaalde: „Ik praat niet over andere mensen.” Over zijn eigen rol heeft hij wel volop verklaard: zijn verklaringen zijn samengevat in bijna tweehonderd pagina’s.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man, die ook wel bekendstaat als ’Dikke Piet’, onder meer van drugssmokkel en het witwassen van de verdiensten hiervan. Het zou hierbij gaan om cocaïne en heroïne en synthetische drugs. Justitie wil tientallen miljoenen euro’s aan criminele verdiensten afpakken, dat geld zou zijn gaan zitten in bijvoorbeeld luxe auto’s en horloges.

De komende vier maanden zijn zittingen gepland voor de zaak, die de naam Taxus heeft gekregen. Meer dan twintig verdachten zijn opgepakt, mede doordat agenten konden meelezen met de versleutelde berichten van communicatiedienst Encrochat. Onder hen zijn ook familieleden van S.