Zes doden bij schietpartij in Duitsland, dader (26) belt zelf politie

De politie hield de verdachte kort daarna aan in het pand waar de schietpartij plaatsvond. In het gebouw, waarin ook een restaurant is gevestigd, werden de lichamen van drie mannen (36, 65 en 69) en drie vrouwen (36, 56 en 62) ontdekt. Onder de doden zijn de vader en de moeder van de schutter. Ook waren er twee zwaargewonden, van wie er één in levensgevaar verkeerde, aldus de politie, die uitgaat van een familiedrama.

Volgens de politie had de schutter een wapenvergunning voor een schietsportvereniging.

Rot am See is een gemeente met rond de 5.000 inwoners in de staat Baden-Württemberg.