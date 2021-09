Kunstwerk met gekleurde vlakken in Eerste Kamer kost halve ton

„Toch beter dan die muur met modder”, sneert voormalig VVD-Kamerlid Han ten Broeke refererend aan ’kunst’ in de Tweede Kamer. Lang niet iedereen snapt dat een dergelijk werk een halve ton moet kosten. Zo vragen critici zich af of de gekleurde vlakken niet eigenlijk als vloerkleed hadden moeten dienen, of dat een wandkleed kopen bij een Zweedse meubelgigant niet veel goedkoper was geweest.

Na de tijdelijke verhuizing van de Eerste- en Tweede Kamer is er flink wat belastinggeld uitgetrokken om het nieuwe parlement van ’kunst’ te voorzien. „Onafhankelijke adviseurs hebben een selectie gemaakt”, vertelt een woordvoerder van de Eerste Kamer over de keuze. „Het dagelijks bestuur van de Eerste Kamer heeft uiteindelijk voor dit werk gekozen.” Dat heeft volgens de zegsman 50.000 euro gekost.

’Symbool voor de politiek’

Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer kan zijn geluk niet op, blijkt uit zijn reactie. „Je positie in de zaal bepaalt je beeld van het werk. Zodra je een andere positie inneemt, zie je iets anders. Dat staat voor mij symbool voor de politiek. We kijken naar hetzelfde, maar zien allemaal iets anders. Met elkaar zie je het geheel.”

Bruijn zegt dat er geen twijfel was. „Unaniem viel de keus op de het voorstel van Navid Nuur die ons wist te overtuigen met zijn presentatie van een werk dat 21e eeuws is en tegelijk herkenbare elementen van de 17e eeuwse plenaire zaal aan het Binnenhof heeft.”

Senator Theo Hiddema (FVD) heeft zo zijn eigen opvatting. „Dit gedrocht heeft zijn plek te danken aan angst bij politici: ze willen niet voor onmodieus en conservatief doorgaan. Als de artiest hier beter op had ingespeeld had er nog wel een tonnetje ingezeten.”

Hiddema kan zich wel wat voorstellen bij hoe de gekleurde vakken als kunstwerk zijn verkocht. „Dit is geen banale beddensprei! Dit is een sierkleed dat Wijdere Verbanden symboliseert. Hulde voor de artistieke bolleboos die zo de leegte in z’n werk weet op te krikken tot het gewicht van een halve ton.”

Hompen klei

Eerder deed het kunstwerk in de tijdelijke Tweede Kamer ook al stof opwaaien. Onbegrip is er over de hompen klei die tegen de wand zijn aangebracht en 200.000 euro hebben gekost. Veel parlementariërs zien er een klimwand in. Kunstenaar Jos de Putter probeerde echter het Hollandse landschap na de bootsen door aarde, klei en zand te gebruiken. De aarde kijkt dan mee, redeneert de kunstenaar.