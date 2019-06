’We stappen makkelijker in het vliegtuig dan ooit’

Vliegschaamte of niet, het aantal vakantievluchten neemt alleen maar toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoe gaan we deze zomer op vakantie? Gezien de klimaatdiscussie zou je verwachten dat het vliegtuig en de auto minder populair zijn geworden en de trein fors in opmars is. Niets is minder waar, zegt toerisme-expert Goof Lukken: „Ik denk niet dat vliegschaamte ons gedrag verandert.”