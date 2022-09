D66 hint op schorsing FvD-Kamerlid

„We moeten de waardigheid van de Kamer bewaken”, zegt Paternotte. „Dat begint met het handhaven van onze eigen gedragsregels. Als die regels zo afgrijselijk overtreden worden, is schorsing inderdaad een mogelijke uitkomst. Dat zou een potentieel belangrijk signaal naar de Kamer en de samenleving zijn, namelijk dat het gebruik van de nazivlag wanstaltig is en pijnlijk voor nabestaanden van de holocaust. Daar kom je niet zomaar mee weg.”

Paternotte kondigde afgelopen weekend al aan bij het college van onderzoek en integriteit van de Tweede Kamer een klacht in te dienen tegen Van Houwelingen. Die plaatste op Twitter een bewerkte foto van zorgminister Ernst Kuipers (D66) en minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA) met een gefotoshopte nazivlag.

De twee ministers beraden zich op ’verdere stappen’. Paternotte noemde het ’woestmakend’ dat Van Houwelingen ’de veiligheid van ministers zo in gevaar brengt’. Kuipers liet weten: „De associatie van collega Van Gennip en mij met het nazi-regime is stuitend. Het is een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici. Daarom beraden wij ons op verdere stappen.” Vanuit FvD klinkt de reactie dat er wel vaker nazivergelijkingen worden gemaakt in de politiek.