Formule 1-teams mogen over strand Zandvoort

In de afgeladen Zandvoortse raadszaal verwierp de raad vanavond de door GroenLinks, D66, CDA en PvdA ingediende motie tegen de plannen van drie Formule 1-teams. Die hadden een verzoek ingediend om over het strand tussen Zandvoort en Noordwijk te kunnen pendelen, waar ze in een hotel zullen verblijven. Deze route zou veiliger zijn, omdat teams dan niet in de file terechtkomen of belaagd worden door ‘fans’. Het zou gaan om Red Bull, zusterteam Alpha Tauri en Mercedes.

Broedseizoen

Maar die route zou ook dwars door strandreservaat Noordvoort voeren. De partijen stelden in de motie dan ook dat het gebied juist bedoeld is als een rusthaven voor dieren, waar de natuur voorrang moet krijgen boven de mens. Ze wezen ook op het feit dat de Formule 1-race precies plaatsvindt in het broed- en geboorteseizoen. Ook concludeerden ze dat er voldoende mogelijkheden zijn om de teams op een andere manier te vervoeren.

Zou zouden de coureurs volgens hen überhaupt niet belaagd kunnen worden door fans omdat ze per helikopter zouden gaan. Het zou wat betreft de strandroute dan ook niet om de racewagens, maar om de teamauto’s en het vervoer van de technici gaan. Maar het college van burgemeester en wethouders meldde in een recente raadsbrief dat de teams pas op het laatste moment beslissen of ze de rijders door de lucht of over het strand willen vervoeren.

Opstand

Eerder kwamen milieuorganisaties al in opstand. Ze vreesden dat de zeehonden en meerdere vogelsoorten in het gebied, waaronder de drieteenstrandlopertjes, steltlopers en strandplevieren, van slag raken. George Hageman van de Vereniging voor Natuur & Vogelbescherming Noordwijk suggereerde eerder in deze krant dat de teams ook vroeger zouden kunnen vertrekken of hovercrafts zouden kunnen gebruiken. Een online petitie werd ruim 28.000 keer ondertekend. ,,Het maatschappelijk draagvlak bestaat niet”, stelde fractievoorzitter van GroenLinks Karim el Gebaly daarom tijdens de vergadering. ,,Niet alles moet wijken voor de Formule 1, er zijn grenzen”, vulde PvdA- fractievoorzitter Maaike Koper aan. Opmerkelijk genoeg staat de organisatie van de GP zelf ook niet achter het verzoek van de drie teams.

De meerderheid van de gemeenteraad geloofde echter niet dat het effect dusdanig ernstig zou zijn. De motie werd met 10 tegen 7 weggestemd. ,,Er zijn nog altijd pakweg 17 miljoen mensen die de petitie niet getekend hebben”, sneerde Astrid van der Veld van Gemeente Belangen Zandvoort. ,,Het gaat hier maar om een paar dagen, niet om een structurele lijndienst!”

Kwal

,,Op een aangespoelde kwal na, is er amper structurele schade aan te richten op het strand”, stelde Ronald van Tiggelen (PVV). ,,Het kan niet zo zijn dat een coureur wel op tijd is op het circuit, maar zijn team dat de banden moet verwisselen niet.” Martijn Hendriks van de VVD wees erop dat de boeren afgelopen week al over het strand reden. ,,Zij hebben veel meer schade aangericht dan nu met de GP zou gebeuren.” Die partijen sloten zich aan bij de argumenten van wethouder Ellen Verheij-De Haas (Toerisme & Economie). Zij stelde de strandroute als terugvaloptie te zien als routes via de weg of per helikopter niet mogelijk zijn. ,,Het gaat maar om een beperkt aantal elektrische of hybride voertuigen, namelijk tien." De gemeente stelt bovendien als voorwaarde dat die maximaal twee keer per dag heen en weer mogen rijden. In een eerdere raadsbrief meldde het college dan ook al voornemens te zijn ontheffing te verlenen.

Omdat de gemeente Noordwijk afgelopen week ook al definitief instemde, lijkt weinig de plannen van de Formule 1-teams meer in de weg te staan. Wel heeft natuurorganisatie Duinbehoud al aangekondigd juridische stappen te gaan ondernemen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe de gemeente juridisch de ontheffing op basis van een file gaat rondkrijgen", reageerde Marc Janssen.