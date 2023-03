Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Caroline van der Plas: ’Zolang Rutte er aan het roer staat, gaat BBB niet met VVD in coalitie’

Door Inge Lengton en Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Caroline van der Plas: „Zolang Rutte er nog is, ga ik niet samenwerken met de VVD.” Ⓒ Eran Oppenheimer

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas (55) heeft richting de Statenverkiezingen de wind in de zeilen. De partij, die nu slechts één Kamerzetel heeft, gaat in de peilingen als een komeet. Als het aan Van der Plas ligt, wordt BBB geen plofkip maar een blijvertje. „Ik wil dat mensen het vertrouwen in de overheid terugkrijgen. Onder Rutte is het land uiteengevallen. En dat neem ik hem kwalijk.”