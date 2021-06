Man doodt vriendin per ongeluk als ze samen poseren met wapen

Isaiah Cole en A’Meyah T. Brewton waren in september samen foto’s aan het maken met het vuurwapen toen het plots afging, zo schrijft The Chicago Tribune. Brewton werd in haar rug geraakt en stierf in de woning. Autoriteiten die ter plaatse kwamen, meldden dat Cole op dat moment ’hysterisch’ aan het huilen was en riep hij dat hij dit nooit had gewild.

Volgens zijn advocaat was Cole onder invloed van marihuana. Hij zou het vuurwapen per ongeluk herladen hebben.

In de woning van Cole werden nog andere drugs, een weegschaal, plastic zakken en geld in een afgesloten kluis aangetroffen. Volgens The Chicago Tribune waren de drugs bestemd voor handel.