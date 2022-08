Waterpeil Gardameer historisch laag

Daardoor worden grote stroken gebleekte rots zichtbaar op vele meters van de normale waterlijn. Ook stijgt de temperatuur van het water in het meer snel. Het schiereiland Sirmione wordt nu omringd door een halo van witte rotsen.

In Noord-Italië is al maanden geen regen van betekenis gevallen en afgelopen winter was er ook weinig sneeuw in de bergen. Belangrijke rivieren, zoals de Po in Italië, hebben dan ook historisch lage waterstanden. Met name de lage waterstand van de Po bedreigt de oogsten van veel Italiaanse boeren. De autoriteiten hebben daarom besloten op gezette tijden water uit de meren de rivier in te laten vloeien en dat heeft gevolgen voor de waterstand in de meren.

Het waterpeil kan tot wel twee centimeter per dag dalen, schrijft AP. Het peil zou nu al ruim een meter lager staan dan normaal.

Het redden van de oogsten mag echter ook weer niet ten koste gaan van het bijzonder belangrijke toerisme, betoogt burgemeester Davide Bedinelli: „Ik moet beide beschermen; toerisme en landbouw.” Het zomertoerisme gaat volgens Bedinelli wel naar wens, ondanks wat afzeggingen van vooral Duitse toeristen, die de Italiaanse hittegolf vermijden.

De belangrijkste slachtoffers nu zijn de verhuurders van strandstoelen en ligbedden rond het meer. De nu kale rotsen bieden toeristen voldoende plek om lekker om een handdoekje te zonnen, in plaats van een dure huurstoel.

