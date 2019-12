'Aanpak ondermijning komt nauwelijks van de grond'

De aanpak van georganiseerde misdaad komt daardoor nauwelijks van de grond. Er is te weinig capaciteit om zogenoemde ’ondermijning’ goed aan te pakken.

Het aanpakken van de georganiseerde misdaad en het tegengaan van de greep van de onderwereld op de bovenwereld zijn juist prioriteiten van het kabinet. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) trok er onlangs zelfs 110 miljoen euro extra voor uit. Maar de strijd daartegen komt slechts ’beperkt van de grond’, meldt de inspectie.

De inspectie roept de politie op om met het Openbaar Ministerie (OM) haar opsporing te verbeteren. „Opsporing is nu in belangrijke mate incidentgestuurd en lokaal bepaald. De politie wil echter ook structureel aandacht geven aan het bestrijden van ondermijning en georganiseerde criminaliteit”, schrijven inspecteurs.

Uitvoering

Inspecteurs onderzochten hoe de politie haar opsporingstaak uitvoert. Daaruit blijkt dat het nu niet goed loopt. Eerder concludeerden inspecteurs al dat er te weinig verbetering zat in het opsporingsonderwijs. Er is te weinig geïnvesteerd in de opsporingsopleidingen, luidde het oordeel toen. De recherche loopt nu vaak achter incidenten aan en kijkt niet verder dan de directe omgeving. Dat moet anders, oordeelt de inspectie.