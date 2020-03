’Brabant: begin tweede coronagolf’

„Twee dagen was het heel stabiel”, zegt een woordvoerder van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. „Die piek hebben we opgevangen. Nu nemen de aantallen weer toe.”

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch herkent dat beeld. „We hebben gezien dat carnaval het even heeft versneld. Daarna werd het stabiel en nu neemt het weer toe.”

’Komende dagen cruciaal’

Dat patiënten zich in golven melden, was al voorspeld door Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ETZ in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant. Hij verwachtte dat de tweede golf groter wordt dan de eerste en dat de komende dagen ’cruciaal’ worden.

Zowel in Tilburg als Den Bosch is er nog voldoende ruimte om de tweede golf het hoofd te bieden. Van een ’code zwart’, waarin het ziekenhuis harde keuzes moet maken wie wel en niet te behandelen, is zeker nog geen sprake.

In Den Bosch liggen acht patiënten op de intensive care waarvan zes bewezen coronagevallen, en er is ruimte voor twintig. In totaal zijn er zo’n vijftien coronapatiënten opgenomen.

Tilburg heeft ongeveer twintig patiënten waarvan een klein aantal op de ic. Daar is voorlopig nog ruimte.