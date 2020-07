’Lange mensen gevoeliger voor corona’

Ze lopen zelf tweemaal zoveel kans om ziek te worden, zo blijkt uit Engels onderzoek waarover de Daily Telegraph schrijft.

Het is dus een gevalletje van ’size matter’. In totaal werden 2000 onderzocht door de universiteit van Manchester. De gemiddelde lengte van de Nederlandse man is inmiddels 1.81 meter. Vrouwen zijn gemiddeld 1.67 meter groot.

De uitkomst dat lange mensen gevoeliger zijn bewijst volgens de onderzoekers weer eens dat het virus makkelijk door de lucht is door te geven.

Prof Evan Kontopantelis van de universiteit zegt dat deze studie defnitief aantoont dat Covid-19 zich niet alleen via druppels verspreidt (de 1,5 meter regel), maar ook gewoon in aerosolen in de lucht. Hij vindt dat bijvoorbeeld airco en luchtreiniging als mogelijke verspreiders moeten worden bekeken.

Het onderzoek is overigens nog niet officieel gepubliceerd. Er moeten nog allerlei deskundigen commentaar (peer-reviews) op geven.

Rolando Gonzales Martinez, researcher van de universiteit van Agder in Norwegen benadrukt in de krant dat er nog meer studies moeten komen voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken.