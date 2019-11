Grote zoektocht naar vermiste Karin (51) levert niets op

Ongeveer zeventig mensen van de politie en het Veteranen Search Team hebben een gebied tussen Leiden, Voorschoten en de Vlietlanden afgespeurd. De 51-jarige Heemskerk is voor het laatst gezien op zondag 27 oktober. Zij verliet toen rond 23.45 uur haar woning. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor.

Ⓒ Regio15

De vrouw is vermoedelijk vertrokken in een zwarte Toyota Aygo voorzien van twee opvallende zilverkleurige strepen. „Haar auto is ook nog niet terecht”, meldt een woordvoerder van de politie.

De politie kon niet zeggen of en wanneer de zoektocht naar de vrouw wordt hervat.

Karin is 51 jaar oud en 1.68 meter lang. Ze heeft een normaal postuur en halflang bruin haar. Op de dag van haar vermissing droeg ze het jurkje met panterprint van de foto die door de politie verspreid is.

Heeft u tips? Bel dan de politie op 0800-6070.