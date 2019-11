Grote zoektocht naar vermiste Karin Heemskerk (51)

Ruim zeventig personen van de politie en het Veteranen Search Team nemen deel aan de zoektocht. „Ze zijn rond acht uur begonnen en gaan door tot zonsondergang. Ze lopen in kleine clubjes. We hopen vandaag wat meters te maken”, zo laat de politie aan De Telegraaf weten. „Het gebied is mogelijk een locatie waar Karin wellicht geweest kan zijn.”

Ⓒ Regio15

De vrouw is vermoedelijk vertrokken in een zwarte Toyota Aygo voorzien van twee opvallende zilverkleurige strepen. „Haar auto is ook nog niet terecht.”

Karin is 51 jaar oud en 1.68 meter lang. Ze heeft een normaal postuur en halflang bruin haar. Op de dag van haar vermissing droeg ze het jurkje met panterprint van de foto die door de politie verspreid is.

Heeft u tips? Bel dan de politie op 0800-6070.