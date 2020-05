Maakt de auto een wedergeboorte?

Als het publiek het openbaar vervoer blijft mijden, kan het filespook zomaar weer terugkeren. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Hoe zal het met de auto gaan na de coronacrisis? Zal onze heilige koe een wedergeboorte doormaken, als veilig transportmiddel waarin de kans op besmetting met het virus wel heel klein is, zoals verkeersexpert Henk van Zuylen afgelopen vrijdag in De Telegraaf voorspelde? Of krijgen de verkeersoptimisten gelijk en blijven we ook na de crisis massaal thuiswerken zodat het filespook definitief achter ons ligt?